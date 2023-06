Finałowa rywalka Świątek walczy z problemami. Już niczego nie ukrywa

I to wszystko mimo problemów ze zdrowiem, o których nie mówiono wcześniej zbyt wiele. Czeszka już w meczu z Sabalenką, miała problemy mięśniowe, ale potem z jej sztabu wyciekły informacja, że sprawa była poważniejsza.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Finał Rolanda Garrosa. Iga Świątek - Karolina Muchova. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Muchova przyznaje się do walki z bólem

" Ten ból gdzieś tam był większy, gdzieś mniejszy , ale nie ma co rozmyślać, czy mogłam sobie lepiej poradzić w finale" - powiedziała tenisistka w rozmowie z czeskimi mediami. Dodała też, że mimo wszystko jest lekko rozczarowana przebiegiem finałowego starcia.

Czasami przelatuje mi przed oczami, że zwycięstwo było naprawdę blisko. Nie miałam jeszcze czasu, by wszystko przetrawić w sobie

Eksperci są jednak zgodni, że jest to absolutnie materiał na czołową tenisistkę świata, a finał Rolanda Garrosa nie był ostatnim w jej karierze. Szkoda tylko, że cały czas musi zmagać się też z problemami zdrowotnymi. Jak sama mówi, to zakłóci też nieco przygotowania do Wimbledonu. Ale i tak będzie chciała powalczyć.