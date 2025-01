Długo trzeba było czekać na wielką sensację w piątkowych starciach trzeciej rundy Australian Open. Aż w końcu ona nadeszła - i to na kultowym stadionie, Rod Laver Arena. Jessica Pegula, finalistka ostatniego US Open, w pierwszych dwóch rundach straciła w Melbourne tylko dziewięć gemów. Trafiła jednak na znakomicie dysponowaną Serbkę Olgę Danilović, nie była w stanie ani razu jej przełamać. I przegrała to starcie 6:7(3), 1:6.