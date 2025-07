Finalistka Wimbledonu zakończyła karierę. Bolesny zwrot akcji w Montrealu

W pierwszym secie tego pojedynku Belinda Bencić okazała się zdecydowanie lepsza. Serwis rywalki przełamała dość szybko, bo już w trzecim gemie i wyszła na prowadzenie. Nie oddała go już do końca partii, a wręcz przeciwnie - w gemie siódmym jeszcze je powiększyła. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:2.

W drugim secie Eugenie Bouchard musiała grać już o wiele ostrożniej, zwłaszcza przy własnym podaniu. Kanadyjka pokazała, że potrafi to zrobić i zdecydowanie poprawiła pierwszy serwis, co okazało się kluczem do ostatecznego zwycięstwa. W secie mieliśmy tylko jedno przełamanie - na korzyść Bouchard, która wygrała 6:4.