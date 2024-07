Finalistka Wimbledonu od razu ruszyła do fanki. Coś pięknego. "Z Polski jestem"

Niesamowita forma Jasmine Paolini! 28-letnia zawodniczka nie tak dawno walczyła z Igą Świątek o triumf w wielkoszlemowym Roland Garrosie. Ostatecznie to liderka światowego rankingu WTA odniosła kolejne w swojej karierze zwycięstwo w Paryżu, jednakże przegrana tenisistka długo nie rozpaczała nad tą porażką, tylko rozpoczęła przygotowania do kolejnych prestiżowych rozgrywek.

Włoszka nie była obojętna. Oto, co zrobiła tuż po meczu

"Ostatnie miesiące były dla mnie szalone. Nie wiem. Próbuję skupić się na tym, co mam do zrobienia na korcie. Po prostu cieszę się tym, co robię. Uwielbiam grać w tenisa. To niesamowite grać na tym stadionie. To jest sen. Oglądałam finały Wimbledonu, gdy byłam dzieckiem. Cieszę się i po prostu żyję teraźniejszością" - mówiła na gorąco po spotkaniu 28-latka.