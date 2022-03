Finalista z ubiegłego roku obronił osiem piłek meczowych w dwóch spotkaniach

W pierwszej rundzie Sinner obronił trzech w spotkaniu z Emilem Ruusuvuoirim. Natomiast w kolejnej musiał aż pięć w zwycięskim pojedynku z Hiszpanem Pablem Carreną Bustą 5:7, 7:5, 7:5.

Włoch, który w zeszłym roku grał w Miami w finale, przegrywając go w Hubertem Hurkaczem, w meczu z Hiszpanem pierwszą piłkę meczową obronił w 10. gemie drugiego seta. Stało się to przy podaniu Sinnera, który następnie wygrał już wszystkie punkty do końca partii.

W decydującym secie pierwszy przewagę osiągnął Carreno Busta. Hiszpan przełamał rywala w szóstym gemie. Włoch odrobił straty w dziewiątym. Niesamowity przebieg miał 10. gem. Trwał ponad 11 minut, a 20-latek przy swoim serwisie obronił kolejne cztery piłki meczowe.

Sinner w 11. gemie ponownie przełamał Carrena Bustę, by w następnym zamknąć sprawę. Mecz trwał trzy godziny i 11 minut.

W czwartej rundzie Włoch zagra z Nickiem Kyrgiosem. Australijczyk po drodze pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa, a potem innego Włocha Fabia Fogniniego.

W poniedziałek mecz trzeciej rundy rozegra Hurkacz. Polak, który broni tytułu, zmierzy się z Rosjaninem Asłanem Karacewem. Transmisja około 19.00 w Polsacie Sport Extra.

Wyniki trzeciej rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Alexander Zverev (Niemcy, 2.) - Mackenzie McDonald (USA) 6:2, 6:2

Casper Ruud (Norwegia, 6.) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 30.) 6:3, 6:2

Jannik Sinner (Włochy, 9.) - Pablo Carreno Busta (Hiszpania, 17.) 5:7, 7:5, 7:5

Cameron Norrie (10.) - Hugo Gaston (Francja) 6:3, 7:5

Francisco Cerundolo (Argentyna) - Gael Monfils (Francja, 22.) 6:2, 6:3

Frances Tiafoe (USA, 28.) - Juan Manuel Cerundolo (Argentyna) 6:3, 6:2

Nick Kyrgios (Australia) - Fabio Fognini (Włochy, 31.) 6:2, 6:4

Thanasi Kokkinakis (Australia) - Denis Kudla (USA) 7:6 (7-5), 4:6, 7:6 (7-4)