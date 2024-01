Finał z pogromcą Djokovicia. Młody Polak ma o czym myśleć

Ilu Polaków zdołało w rywalizacji o punkty ATP pokonać słynnego Serba? Odpowiedź brzmi: zero. Hubert Hurkacz grał z "Nolem" siedem razy, Jerzy Janowicz raz, a Łukasz Kubot - pięciokrotnie. Bilans łączny to 13 zwycięstw Djokovicia i zaledwie pięć wyrwanych mu setów przez polskich tenisistów.

Poważna kontuzja i wielki pech Brytyjczyka. A na poważnie grał z najlepszymi

Drugi taki finał Martyna Pawelskiego. 19-latek nie wykorzystał swoich szans, sam został przelamany

W finale z Pawelskim doszło zaledwie do dwóch przełamań. Nie było to starcie dwóch "siepaczy", którzy samym serwisem zyskują przewagę. Choć akurat ten element był raczej atutem Edmunda, trafiającego kierunkowo. Polak miał zaś problemy w swoich gemach, trzeci trwał blisko kwadrans. Pawelski miał aż siedem piłek na skończenie i objęcie prowadzenia 2:1, za każdym razem rywal doprowadzał jednak do równowagi. A później sam uzyskał break pointa, którego Polak obronił.

Aj, jaka szkoda. Cztery okazje i nic z tego. Edmund był bezlitosny

W drugiej partii Pawelski został przełamany już w gemie otwarcia, chwilę później już niemal bronił się przed "położeniem na łopatki". Edmund prowadził 2:0 i 40:0 przy serwisie Polaka, miał w sumie cztery szanse na podwójne przełamanie. Pawelski wyszedł z tego, to mógł być punkt zwrotny. A że nie był, to 19-latek może tylko mieć żal do siebie. W szóstym i ósmym gemie prowadził po 40:15, miał w sumie cztery okazje na przełamanie i wyrównanie wyniku. Nie zdołał tego osiągnąć, więc starszy od niego o 10 lat rywal zamknął to spotkanie, wygrał 6:4, 6:4.