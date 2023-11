Finał WTA Finals. Ekspert zabrał głos. Szanse obu zawodniczek? 50 na 50

- Patrząc na historię występów Igi wcale ten finał nie był pewny. Ja, może nie tyle bałem się, ale czułem pewne obawy przed meczem z Marketą Vondousovą. Jak zobaczyłem, że ruszyło, to w kolejnych meczach z Coco Gauff i Ons Jabeur widziałem już, że Iga uzyskała dużą pewność siebie. Bardziej zaskoczył mnie natomiast styl w jakim Pegula dotarła do finału, czyli - łatwo, szybko i przyjemnie, choć w Cancun nic nie działo się szybko.

- Nie bez przyczyny ten turniej jest nazywany piątą lewą Wielkiego Szlema, często używamy również takiego stwierdzenia, że są to nieoficjalne mistrzostwa świata w tenisie. W turnieju bierze udział osiem najlepszych tenisistek na świecie. Nie ma żadnego przypadku. Zawodniczki do końca sezonu walczą, aby się dostać do WTA Finals. Historia pokazuje jednak, że w fazach grupowych działy się różne rzeczy. Z grupy wychodziły tenisistki z bilansem 1-2, wygrywając tylko jeden mecz, a później zwyciężały w całym turnieju. Tak było z Agnieszką Radwańską w Singapurze w 2015 roku i Dominiką Cibulkovą rok później. Masters jest rozgrywany w takim momencie sezonu, w którym tenisistki są mocno wszystkim zmęczone, ale jednocześnie zdeterminowane. Chcą ten jedyny w swoim rodzaju turniej wygrać. Wielkie Szlemy odbywają się cztery razy w roku, więc logicznie jest najwięcej szans, aby wygrać jeden z nich. A Masters mamy jeden. To jest prawdziwa wisienka na torcie.