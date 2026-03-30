Aryna Sabalenka w sobotę potwierdziła kapitalną formę i mimo problemów w drugim secie, zdołała ostatecznie pokonać Coco Gauff w finale turnieju WTA 1000 w Miami. Tym samym Białorusinka przypieczętowała Sunshine Duble, czyli triumf w dwóch następujących po sobie turniejach w Stanach Zjednoczonych - 15 marca zdobyła bowiem tytuł w Indian Wells, pokonując w decydującym starciu Jelenę Rybakinę.

W niedzielę przed szansą pójścia w ślady tenisistki z Mińska stanął Jannik Sinner. Włoch bowiem w Indian Wells również był bezkonkurencyjny, a w Miami dotarł do finału.

Kibice czekający na starcie wicelidera rankingu z pierwszą rakietą świata, czyli Carlosem Alcarazem, mogli czuć się zawiedzeni, ponieważ Hiszpan odpadł już na etapie trzeciej rundy. Sinner za to doskonale wywiązywał się z roli faworyta, bez straty seta dotarł do finału, pokonując po drodze m.in. Francesa Tiafoe i Alexandra Zvereva.

ATP Miami. Przerwany finał z udziałem Jannika Sinnera

Rywalem czterokrotnego mistrza wielkoszlemowego był Jiri Lehecka - 24-letni Czech, dla którego sam awans do finału był już ogromnym sukcesem, nigdy bowiem nie grał w finale turnieju rangi ATP Masters 1000.

Mecz rozpoczął się przed godz. 23 czasu polskiego i szybko zaczął układać się po myśli Sinnera, Włoch bowiem przy drugiej okazji przełamał notowanego na 22. miejscu w rankingu rywala. Lehecka był bliski szybkiej odpowiedzi, w kolejnym gemie wypracował trzy break pointy, ale wicelider rankingu ostatecznie wyszedł z opresji. Przy stanie 5:3 zmarnował dwie piłki setowe, ale już przy własnym podaniu był bezbłędny, wygrał 6:4.

Na początku drugiego seta stało się jasne, że na wyłonienie triumfatora turnieju jeszcze trochę poczekamy. Mecz przerwano bowiem z powodów opadów deszczu, ostatecznie po około 90 minutach spotkanie wznowiono. Lehecka ponownie znalazł się w opałach, już przy stanie 1:1 i 2:2 bronił break pointów, ale nie dał się przełamać. Skapitulował dopiero w dziewiątym gemie, wówczas Sinner znalazł się o krok od zwycięstwa. I szansę wykorzystał, ponownie przy własnym podaniu praktycznie nie dopuścił Czecha do głosu, pieczętując zwycięstwo w dwóch setach (6:4, 6:4).

Tym samym Sinner, podobnie jak Sabalenka, może poszczycić się w tym sezonie Sunshine Double. To zresztą pierwszy raz od 2017 roku i wyczynu Rogera Federera, kiedy tenisista wygrał singlowe zmagania w Indian Wells i Miami w tym samym sezonie.

"To bardzo, bardzo wyjątkowy moment. Przyjazd tutaj i ponowne osiągnięcie tak dobrego wyniku po Indian Wells wiele dla mnie znaczy. Finały zawsze są bardzo różne i trudne do rozegrania. Nie było dziś łatwo, ale jestem bardzo szczęśliwy" - powiedział Włoch po zakończeniu finału.

Czuję, że szczególnie w tym tygodniu serwowałem bardzo dobrze. Poza tym, kiedy jesteś trochę zmęczony fizycznie, kiedy masz kilka wolnych punktów, serwis bardzo ci pomaga. To na pewno. Czuję, że serwowałem lepiej niż w Indian Wells. Ale tak, ciężko pracowaliśmy, żeby znaleźć się w tym miejscu

Na świetny serwis Sinnera zwrócił również uwagę Lehecka, który przypomniał sytuację z pierwszego seta, kiedy to miał szansę przełamać Włocha. "Czułem, że jeśli będzie grał więcej drugich serwisów, będę szansę na znalezienie rytmu i szansę, aby wywrzeć na niego presję tymi drugimi serwisami, ale myślę, że on czuł to samo i poprawił się. Od tego momentu było mi bardzo trudno wywierać na niego presję w jego gemach serwisowych" - przyznał.

