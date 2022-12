Finał to za mało. Wielka szansa wymknęła się z rąk!

Magdalena Fręch miała ogromną szansę na powrót do czołowej setki rankingu WTA - warunkiem było "tylko" wygranie całego turnieju ITF Al Habtoor Tennis Challenge w Dubaju. Łodzianka doszła do finału, była faworytką pojedynku z Francuzką Elsą Jacquemot, ale przegrała 5-7, 2-6. Po chwili odpoczynku przystąpi jeszcze do decydującej gry w turnieju deblistek, razem z Ukrainką Kateryną Wołodko.