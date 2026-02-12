Finał Świątek z Ostapenko możliwy w Dosze. Polka zatwierdziła awans

W całym poprzednim sezonie Jelena Ostapenko zaliczyła tylko dwa udane turnieje singlowe - właśnie w Dosze, ale także i w Stuttgarcie. W pierwszym była w finale, drugi wygrała, w obu okazała się lepsza od Igi Świątek. A jej bilans w starciach z Polką zmienił się wtedy z 4:0 na 6:0.

Łotyszka dobrze spisywała się w grze podwójnej, ale niemal każdy jej występ w singlu kończył się potężną klapą. Stąd tak wielka presja, właśnie teraz, przed byłą mistrzynią French Open - w najbliższym rankingu zostanie jej odpisanych aż 650 punktów za zeszłoroczny finał. A bez tego zaliczyłaby ogromny spadek w rankingu WTA, miałaby poważne kłopoty z uzyskaniem rozstawienia w Indian Wells i Miami.

Znów więc w Katarze zaczęła grać lepiej, te korty wyraźnie jej służą. Wygrała trzy spotkania, dziś też mierzyła się z rywalką, którą trudno zaliczyć do światowej czołówki. Tyle że właśnie z takimi tenisistkami Jelena w ostatnich miesiącach sobie nie radziła. Elisabetta Cocciaretto świetnie zaś zaczęła sezon, triumfowała w WTA 250 w Hobart, a tu - w Dosze 0 - wyeliminowała Coco Gauff. A stało się to po tym, jak... przegrała finał eliminacji z Warwarą Graczową. Tyle że Włoszka miała w nogach niemal trzygodzinne starcie ze środy. A w sumie rozegrała już pięć spotkań, to było szóste.

WTA 1000 w Dosze. Jelena Ostapenko kontra Elisabetta Cocciaretto. Stawką półfinał turnieju

Łotyszka zaczęła to spotkanie genialnie, wygrała trzy pierwsze gemy, dwukrotnie przełamała rywalkę. Nie dała jej nawet dojść do głosu. Tyle że grę Ostapenko od długiego czasu charakteryzuje to, że nawet w jednym gemie potrafi z mistrzowskiego poziomu wpaść w otchłań. Włoszka zaczęła po prostu przebijać piłki na drugą stronę, Jelena je wyrzucała. I tak doszło do pierwszego przełamania powrotnego.

Mimo to Ostapenko miała jeszcze stan 5:2, z tego zrobiło się 5:5. Z 12 kolejnych akcji ona sama wygrała dwie, pojawiły się nerwy. Przełamała się w ostatniej chwili, wywalczyła breaka, ale pytanie brzmiało, czy... będzie w stanie znów dobrze serwować. A dokładniej: trafiać pierwszym podaniem. Bo drugie było po prostu słabe.

Do tie-breaka jednak nie doszło, Ostapenko tym razem obroniła swoje podanie. Choć nie byłaby sobą, gdyby odbyło się to bez przygód. Przy pierwszej piłce setowej popełniła podwójny błąd, ale to drugie podanie nie dość, że było wolne (139 km/godz), to jeszcze o dobre 10 cm... niecelne. A później Włoszka miała szansę na 6:6, Łotyszka wygrała tę akcję na swoich warunkach, znakomitymi forhendami.

Przy drugiej okazji ubiegłoroczna finalistka z Dohy zupełnie popsuła krosowy forhend, gdy Włoszka rozpaczliwie się broniła. A przy trzeciej Cocciaretto zaskoczyła ją returnem.

Włoszka też miała jeszcze jedną szansę, tym razem return, po drugim podaniu rywalki, nie wpadł w kort. A później Jelena jednak dopięła swego. Po 54 minutach wygrała 7:5, Marta Mrozińska ogłosiła stan meczu: 1:0.

Statystyki zaś wyraźnie pokazywały, kto tu próbował grać na swoich warunkach. Łotyszka miała aż 15 winnerów (i 17 błędów), Włoszka: 6 i 6.

Jelena Ostapenko Artur Widak/Nur Photo AFP

Reakcje Ostapenko po ważniejszych punktach pokazywały, jak bardzo zależy jej na zwycięstwie w tym spotkaniu. Na obronie - jeśli nie całości, to chociaż większej części ubiegłorocznej zdobyczy z Dohy. A wtedy dostała 650 punktów, półfinał zaś gwarantował już 390.

Po tym, jak przełamała Cocciaretto w trzecim gemie, zachowała jednak spokój. I nie było też jeszcze na twarzy tej radości, gdy potwierdziła tego breaka w swoim gemie serwisowym. Wygranym "na sucho", po znakomitych bekhendach. A widać było, że wróciła jej znakomita dyspozycja z początku pierwszego seta. Tyle że Ostapenko nie byłaby sobą, gdyby do tego meczu nie dodała trochę dramaturgii. Ze stanu 4:2 zrobiło się 4:4 i 15-40, patrząc z jej perspektywy. I wtedy znów Łotyszka błysnęła geniuszem, trzy z rzędu jej bekhendy lądowały w tym samym narożniku. Zdołała przełamać Włoszkę, a później zakończyła to trwające 100 minut spotkanie. Wygrała 7:5, 6:4.

Rozwiń

W piątkowym półfinale Ostapenko zagra z lepszą z pary Rybakina - Mboko. A jeśli wygra, to w finale może znów zmierzyć się z Igą Świątek. O ile Polka ogra najpioerw Marię Sakkari, a później Annę Kalinską lub Karolinę Muchovą.

Jelena Ostapenko NOUSHAD THEKKAYIL/NurPhoto via AFP AFP

Elisabetta Cocciaretto KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Jelena Ostapenko vs. Barbora Krejcikova. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport