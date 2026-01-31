Partner merytoryczny: Eleven Sports

Finał Sabalenki z Rybakiną, a tu triumf Polki na WTA. Niespodziewana sytuacja

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W momencie, gdy oczy tenisowego świata były skierowane przede wszystkim na Melbourne i finał Australian Open z udziałem Aryny Sabalenki oraz Jeleny Rybakiny, rozpoczęła się już rywalizacja w zmaganiach z cyklu WTA. W singlowych eliminacjach rangi "500" w Abu Zabi niespodziewanie zobaczyliśmy w akcji Katarzynę Piter. Nasza reprezentantka wskoczyła do drabinki w ostatniej chwili i stanęła do walki o "finał" kwalifikacji. W pięknym stylu wyeliminowała Brytyjkę.

Tenisistka w sportowym stroju trzyma rakietę w prawej dłoni i wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażając emocje i determinację na korcie.
Katarzyna Piter bierze udział w turnieju WTA 500 w Abu ZabiPawel Andrachiewicz / PressFocusNewspix.pl

Powoli dobiega końca wielkoszlemowy Australian Open, a to oznacza, że tenisistki wracają do zmagań w głównym cyklu WTA. Wystartowały już m.in. eliminacje do turnieju rangi "500" w Abu Zabi. Jeszcze wczoraj nie mieliśmy w nich żadnej naszej reprezentantki. Dzisiaj sytuacja przybrała jednak nieoczekiwanego obrotu zdarzeń. Jako alternatywna zawodniczka pojawiła się w drabince Katarzyna Piter. Tenisistka, która należała do mistrzowskiego teamu z United Cup, od kilku lat skupia się wyłącznie na grze podwójnej. Właśnie z takim nastawieniem udała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by wziąć udział w deblowych rozgrywkach, w parze z Dariją Jurak Schreiber.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka w finale Australian Open rywalizowała z Jeleną Rybakiną
Australian Open

Porażka Sabalenki w finale, błyskawiczna reakcja WTA. Jest oficjalny komunikat

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Z racji tego, że jest to turniej bezpośrednio po Wielkim Szlemie, zdarza się często, że zawodniczki wycofują się w ostatniej chwili. Kilka tenisistek przeniesiono w ten sposób do głównej drabinki i pojawiły się wolne miejsca w eliminacjach. Skorzystała na tym Polka, która mimo braku singlowego rankingu załapała się do gry. Na dodatek naszej reprezentantce dopisało szczęście, bowiem w pierwszej rundzie kwalifikacji trafiła na... kolejną deblistkę - Emily Webley-Smith. 41-letnia Brytyjka także dostała się do rywalizacji jako tzw. ALT. Przed Piter otworzyła się szansa, by odnieść swoje pierwsze singlowe zwycięstwo od blisko pięciu lat.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka zaprosiła do siebie trenera przygotowania fizycznego. Miała swój powód
    Australian Open

    Znów to samo w Melbourne. Nagrali Sabalenkę, wszystko na oczach ukochanego

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      WTA Abu Zabi: Katarzyna Piter walczyła o mały finał z Emily Webley-Smith

      Mecz rozpoczął się od serwisu Piter. Już na "dzień dobry" Polka musiała wracać ze stanu 15-30, ale zrobiła to skutecznie. Od trzeciego rozdania obserwowaliśmy premierowe break pointy. Najpierw jednego posiadała Webley-Smith, potem aż trzy piłki z rzędu wypracowała sobie Katarzyna. Mimo to wciąż nie doszło do żadnego przełamania. Podobnie było także w ósmym gemie, kiedy to Polka miała aż trzy szanse na 5:3. Chwilę później nasza reprezentantka jeszcze raz w tym meczu musiała wychodzić ze stanu 15-30. Kluczowe okazało się dziesiąte, niezwykle długie rozdanie. Obie tenisistki wypracowywały sobie szanse na skończenie gema. Piter doczekała się przełamania, mimo trzech piłek Emily na wyrównanie. Katarzyna wykorzystała trzeciego setbola i zapisała na swoim koncie triumf 6:4 w premierowej odsłonie.

      Zobacz również:

      Jurek Owsiak i Iga Świątek
      Iga Świątek

      Świątek się nie wahała ws. WOŚP. Padł apel, w tle wielkie pieniądze

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski

        Druga część spotkania rozpoczęła się źle z perspektywy Polki. Od razu dała sobie odebrać serwis, a po zmianie stron zawodniczka z Wysp wyszła na 2:0. Kolejny fragment spotkania należał jednak do naszej reprezentantki. Seria pięciu "oczek" z rzędu całkowicie odmieniła losy drugiej fazy pojedynku. Piter przypilnowała już przewagi jednego breaka do końca meczu. Ostatecznie triumfowała 6:4, 6:3 i odniosła swoje pierwsze od wielu lat zwycięstwo w singlu. O awans do głównej drabinki WTA 500 w Abu Zabi powalczy z Simoną Waltert. Tenisistka ze Szwajcarii plasuje się na 87. miejscu w singlowym rankingu, stąd będzie zdecydowaną faworytką starcia.

        Zobacz również:

        Iga Świątek, Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka
        Iga Świątek

        Rybakina już dogoniła Świątek. Wieści po finale, wystarczyło ograć Sabalenkę

        Paweł Czechowski
        Paweł Czechowski
        Zrobili to! Zobacz piłkę meczową na wagę zwycięstwa Piter i Zielińskigo. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Katarzyna Piter
        Katarzyna PiterFLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFPAFP
        Grupa siedmiu uśmiechniętych tenisistów w sportowych strojach z medalami na szyjach i dużym pucharem trzymanym centralnie, stojąca razem na korcie tenisowym po wygranym turnieju.
        Polska triumfatorem United Cup AD 2026IZHAR KHANAFP
        Katarzyna Piter
        Katarzyna PiterFoto Olimpik/NurPhotoAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja