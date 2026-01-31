Powoli dobiega końca wielkoszlemowy Australian Open, a to oznacza, że tenisistki wracają do zmagań w głównym cyklu WTA. Wystartowały już m.in. eliminacje do turnieju rangi "500" w Abu Zabi. Jeszcze wczoraj nie mieliśmy w nich żadnej naszej reprezentantki. Dzisiaj sytuacja przybrała jednak nieoczekiwanego obrotu zdarzeń. Jako alternatywna zawodniczka pojawiła się w drabince Katarzyna Piter. Tenisistka, która należała do mistrzowskiego teamu z United Cup, od kilku lat skupia się wyłącznie na grze podwójnej. Właśnie z takim nastawieniem udała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by wziąć udział w deblowych rozgrywkach, w parze z Dariją Jurak Schreiber.

Z racji tego, że jest to turniej bezpośrednio po Wielkim Szlemie, zdarza się często, że zawodniczki wycofują się w ostatniej chwili. Kilka tenisistek przeniesiono w ten sposób do głównej drabinki i pojawiły się wolne miejsca w eliminacjach. Skorzystała na tym Polka, która mimo braku singlowego rankingu załapała się do gry. Na dodatek naszej reprezentantce dopisało szczęście, bowiem w pierwszej rundzie kwalifikacji trafiła na... kolejną deblistkę - Emily Webley-Smith. 41-letnia Brytyjka także dostała się do rywalizacji jako tzw. ALT. Przed Piter otworzyła się szansa, by odnieść swoje pierwsze singlowe zwycięstwo od blisko pięciu lat.

WTA Abu Zabi: Katarzyna Piter walczyła o mały finał z Emily Webley-Smith

Mecz rozpoczął się od serwisu Piter. Już na "dzień dobry" Polka musiała wracać ze stanu 15-30, ale zrobiła to skutecznie. Od trzeciego rozdania obserwowaliśmy premierowe break pointy. Najpierw jednego posiadała Webley-Smith, potem aż trzy piłki z rzędu wypracowała sobie Katarzyna. Mimo to wciąż nie doszło do żadnego przełamania. Podobnie było także w ósmym gemie, kiedy to Polka miała aż trzy szanse na 5:3. Chwilę później nasza reprezentantka jeszcze raz w tym meczu musiała wychodzić ze stanu 15-30. Kluczowe okazało się dziesiąte, niezwykle długie rozdanie. Obie tenisistki wypracowywały sobie szanse na skończenie gema. Piter doczekała się przełamania, mimo trzech piłek Emily na wyrównanie. Katarzyna wykorzystała trzeciego setbola i zapisała na swoim koncie triumf 6:4 w premierowej odsłonie.

Druga część spotkania rozpoczęła się źle z perspektywy Polki. Od razu dała sobie odebrać serwis, a po zmianie stron zawodniczka z Wysp wyszła na 2:0. Kolejny fragment spotkania należał jednak do naszej reprezentantki. Seria pięciu "oczek" z rzędu całkowicie odmieniła losy drugiej fazy pojedynku. Piter przypilnowała już przewagi jednego breaka do końca meczu. Ostatecznie triumfowała 6:4, 6:3 i odniosła swoje pierwsze od wielu lat zwycięstwo w singlu. O awans do głównej drabinki WTA 500 w Abu Zabi powalczy z Simoną Waltert. Tenisistka ze Szwajcarii plasuje się na 87. miejscu w singlowym rankingu, stąd będzie zdecydowaną faworytką starcia.

Zrobili to! Zobacz piłkę meczową na wagę zwycięstwa Piter i Zielińskigo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Katarzyna Piter FLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFP AFP

Polska triumfatorem United Cup AD 2026 IZHAR KHAN AFP

Katarzyna Piter Foto Olimpik/NurPhoto AFP