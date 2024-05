Finał, pękła kolejna bariera. 7:6, 5:2 w meczu Polaka, zwrot i wielkie emocje

Cztery zwycięstwa Kamila Majchrzaka w Macedonii Północnej. Piątkowe miało być... najłatwiejsze

Zwrot w pierwszym secie, zwrot i w drugim. Dla Polaka był on jednak sporym problemem

Polak jako pierwszy znalazła się w sporych kłopotach, bo dał się przełamać i to ciągnęło się za nim aż do stanu 2:5. Czyżby po secie? Wcale nie, Majchrzak przełamał rywala w ostatniej chwili, wyrównał, doprowadził do tie-breaka. A w nim był już wyraźnie lepszy, wygrał do dwóch.

Kamil Majchrzak w finale challengera ATP 75 w Skopje. Zagra o swój piątym tytuł w tym roku

Wtedy stało się jednak coś dziwnego. Coś, co znów udowadnia, że dopóki sędzia nie powie "gem, set i mecz", nie można niczego wyrokować. Polak miał dwie piłki meczowe przy swoim prowadzeniu 5:3. I serwował, co było jego atutem. Sytuacja potoczyła się jednak w zupełnie innym kierunku niż w pierwszej partii, teraz to Amerykanin odrobił straty. I to on wygrał tie-breaka 8:6, wyrównując stan meczu. W kwestiach mentalnych, miał w tym momencie przewagę.