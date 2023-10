Finał ostatniej szansy. Iga Świątek już wie, że może wrócić nadzieja

Gdy Aryna Sabalenka goniła przez ponad połowę roku Igę Świątek, by zabrać jej ostatecznie we wrześniu pozycję liderki rankingu WTA, podkreślała, że jej celem jest przewodzenie stawce na końcu sezonu. Wydawało się, że Białorusinka cel osiągnęła, jej triumf w US Open wywrócił wszystko na szczycie rankingu. Tyle że Polka odpowiedziała w stolicy Chin, a od wyniku jej finałowego starcia zależy to, czy realnie zachowa jeszcze szansę na zdetronizowanie 25-latki z Mińska już w najbliższych tygodniach.