Finał dla Polski i Igi Świątek? Zdecydowany ruch federacji

W miniony weekend Polska przegrała na wyjeździe z Kazachstanem 1-3 w meczu, którego stawką był awans do finałów BJK Cup. "Biało-Czerwone" wystąpiły w osłabionym składzie. Z powodu kontuzji nie zagrała Iga Świątek i Magdalena Fręch.

"Dzika karta" jedyną nadzieją na finał

Teoretycznie Polska straciła szansę na udział w listopadowych finałach BJK Cup i jesienią powinna zagrać o utrzymanie w Grupie Światowej. Jest jednak możliwość, by wystąpić w finale mimo porażki w barażach. To "dzika karta". PZT zamierza o nią wystąpić.

11 miejsc jest już obsadzonych. Pozostało jedno

Jakie są szanse Polski, by otrzymać prawo do gry w finale? - Zamierzamy skorzystać z wysokiej pozycji polskich zawodniczek w rankingu WTA. Iga Świątek jest liderką, a Magda Linette zajmuje miejsce w pierwszej dwudziestce. Z krajów, które nie zakwalifikowały się do finałów, gdyby wziąć pod uwagę te dwie zawodniczki, mamy najmocniejszy skład i przede wszystkim mamy liderkę WTA - tłumaczy Tomasz Dobiecki.