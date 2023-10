Festiwal żenady na korcie, to był "antytenis". "Nie czuję się dobrze mentalnie"

Najgorszy był jednak nie sam wynik, a styl, jaki zaprezentował Paire, a w zasadzie jego brak. Nie dobiegał do wielu piłek, returnował wyraźnie od niechcenia, zdawał się celowo posyłać piłkę na auty czy z najbliższej odległości w siatkę. Najciekawsze "akcje" można zobaczyć w tweecie osadzonym poniżej.

Benoit Paire z problemami mentalnymi? "Nie czuję się dobrze"

Część kibiców sugerowała, że to spotkanie powinno być sprawdzone pod kątem obstawionych zakładów bukmacherskich. "To jedyny raz, kiedy oglądałem film profesjonalnego sportowca i słusznie pomyślałem, że stać mnie na coś lepszego od niego. To wielka szkoda dla tego sportu, biorąc pod uwagę, jak dobry Paire może być... kiedy tego chce" - napisał jeden z użytkowników platformy twitter.com.