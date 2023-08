Federer zaskakuje. Szczerze o relacji z Nadalem. "Nie mogliśmy się znieść"

Roger Federer i Rafael Nadal wraz z Novakiem Djokoviciem od wielu lat nazywani są "Wielką Trójką" męskiego tenisa. To właśnie oni przez lata odnosili sukcesy, zdobywając coraz to bardziej imponujące osiągnięcia. Panowie przez długi czas dominowali na korcie, a jedynym zawodnikiem, który od czasu do czasu potrafił zaprezentować równie wysoki poziom, co Hiszpan, Szwajcar i Serb był Andy Murray. Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie.