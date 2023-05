Federer odniósł się do sytuacji Nadala. "To byłoby brutalne dla tego sportu"

Początkowo Hiszpan miał pauzować od sześciu do ośmiu tygodni, wracając na początek sezonu na kortach ziemnych. Nic jednak z tego planu nie wyszło, a zawodnik opuszczał kolejne turnieje: Monte Carlo, Madryt, a teraz Rzym .

Tenis. Rafael Nadal i Novak Djoković to rekordziści

Nadal to 22-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, co czyni go rekordzistą pod tym względem z Novakiem Djokoviciem. Serb także jednak ostatnio ma problemy zdrowotne, ponieważ nie wystąpił w Madrycie.