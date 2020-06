Pierwszą edycję turnieju finałowego zreformowanego Pucharu Federacji przełożono na 2021 rok - poinformowała Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF). Impreza w Budapeszcie odbędzie się w kwietniu, a baraże - z udziałem Polek - przesunięto na luty.

Baraże pierwotnie zaplanowane były na 17-18 kwietnia, ale nie doszły do skutku z powodu pandemii koronawirusa. Po ogłoszonej w piątek zmianie odbędą się w terminie 5-6 lutego 2021. Biało-czerwone na tym etapie zmierzą się u siebie z Brazylijkami. Zwyciężczynie tego meczu w kolejnej edycji znajdą się w gronie czołowych 16 ekip rozgrywek i będą walczyć w kwalifikacjach o awans do turnieju finałowego elity.

Nowy termin jego inauguracyjnej odsłony to 13-18 kwietnia 2021 roku, czyli rok później niż pierwotnie zakładano. Zmagania z udziałem 12 reprezentacji będą się toczyć w hali na kortach ziemnych.

Rywalizacja w cyklu WTA ma zostać wznowiona 3 sierpnia, ale ITF zaznaczyła, że z uwagi na trudności będące skutkami pandemii kontynuacjach gry w Fed Cup jeszcze w tym sezonie jest niemożliwa.

"Poza tym, że hala w Budapeszcie w późniejszej części roku jest niedostępna, to istnieją wciąż znaczące utrudnienia z zakresu logistyki i regulacji. Oznacza to, że organizacja imprezy masowej w hali przy zagwarantowaniu zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych nie będzie możliwa" - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że same zawodniczki i personel pomocniczy to grupa około 60 osób. Zastrzeżono przy tym, że organizowanie turnieju bez kibiców nie było uznane za pożądaną opcję.

