Kwietniowe mecze barażowe, w tym Polek z Brazylijkami, oraz turniej finałowy Puchar Federacji (Fed Cup), który miał się odbyć w dniach 14-19 kwietnia w Budapeszcie, zostały przełożone na późniejszy termin z powodu epidemii koronawirusa - poinformowała Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF).

"Biało-Czerwone" miały w dniach 17-18 kwietnia grać w kraju z Brazylią w barażu, którego zwyciężczynie w przyszłym roku wystąpią w kwalifikacjach do turnieju finałowego elity.

Tegoroczny turniej finałowy, z udziałem 12 zespołów, miała gościć Laszlo Papp Sport Arena w Budapeszcie. Na Węgrzech w związku z koronawirusem zabroniona jest organizacja imprez z udziałem powyżej 100 osób w halach i powyżej 500 na stadionach.

ITF na razie nie podała nowych terminów turnieju finałowego i baraży.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 27 przypadków zakażenia.