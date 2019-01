Fed Cup. Dunki i Rosjanki grupowymi rywalkami Polek w Zielonej Górze

Dunki z Caroline Wozniacki na czele oraz Rosjanki, w których składzie będzie Daria Kasatkina, będą grupowymi rywalkami polskich tenisistek w lutowym turnieju Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji w Zielonej Górze. Losowanie odbyło się w Melbourne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wzloty i upadki Agnieszki Radwańskiej. Polska tenisistka zakończyła karierę INTERIA.PL

Podział na dwie grupy uczestniczek imprez tego poziomu rywalizacji w Fed Cup, które odbędą się w dniach 6-9 lutego, nastąpił przy okazji rozpoczętego w poniedziałek wielkoszlemowego Australian Open.

Reklama

W Zielonej Górze "Biało-Czerwone" trafiły do gr. A. W grupie B znalazły się zaś Bułgaria, Estonia, Szwecja, Ukraina.

Pozostałe reprezentacje biorące udział w zmaganiach Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej zagrają w tym samym czasie w turnieju w Bath w Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy obu imprez awansują do meczów play off o awans do Grupy Światowej II, a po dwa najsłabsze zespoły spadną do Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej.

Kapitan Polek Dawid Celt powołał na turniej w Zielonej Górze: Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Igę Świątek, Maję Chwalińską i Alicję Rosolską.

Największą gwiazdą imprezy będzie Wozniacki. Była liderka rankingu WTA obecnie w tym zestawieniu zajmuje trzecie miejsce. 28-letnia tenisistka polskiego pochodzenia długo czekała na pierwszy triumf w Wielkim Szlemie. Dopięła swego rok temu, gdy zwyciężyła w Australian Open. Pierwszą rakietą Rosjanek jest zaś 10. na liście WTA Kasatkina. W składzie "Sbornej" znalazła się także m.in. Anastazja Pawliuczenkowa (44.).

"Biało-Czerwone" z Dunkami zmierzą się po raz trzeci. W 1989 roku przegrały 0:3 w Tokio w meczu 1. rundy Grupy Światowej. Siedem lat później zrewanżowały się rywalkom, pokonując je 2:1 w izraelskim mieście Ramat Hasharon w spotkaniu 1. rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej.

Zdjęcie Caroline Wozniacki / AFP

Z Rosjankami grały dotychczas tylko raz - w 2015 roku w Krakowie zostały rozgromione 0:4. W zespole gospodarzy wystąpiła wówczas Agnieszka Radwańska, a w ekipie gości słynna Maria Szarapowa.

Z zawodniczek ze światowej czołówki do Zielonej Góry przyjechać ma także Ukrainka Jelina Switolina (7.). Jej drużyna będzie jednym z głównych faworytów - powołanie dostała bowiem także Łesia Curenko (24.).

Podział na grupy turnieju Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji w Zielonej Górze:

grupa A: Rosja: Daria Kasatkina, Anastazja Pawliuczenkowa, Anastazja Potapowa, Margarita Gasparian, Natalia Wichlancewa Polska: Magda Linette, Magdalena Fręch, Iga Świątek, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska Dania: Caroline Wozniacki, Karen Barritza, Emilie Francati, Clara Tauson, Maria Jespersen

grupa B: Bułgaria: Wiktoria Tomowa, Isabella Szinikowa, Gergana Topałowa, Petia Arszinkowa Estonia: Anett Kontaveit, Elena Malygina, Maileen Nuudi, Saara Orav, Valeria Gorlats Szwecja: Rebecca Peterson, Johanna Larsson, Mirjam Bjoerklund, Cornelia Lister, Caijsa Hennemann Ukraina: Jelina Switolina, Łesia Curenko, Dajana Jastremska, Marta Kostiuk, Nadia Kiczenok.