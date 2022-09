Faworytka gospodarzy pożegnała się z US Open

Dla Amerykanów Coco Gauff była jedną z kandydatek do sprawienia niespodzianki w US Open. 18-letnia zawodniczka do tej pory w zmaganiach singlistek radziła sobie bardzo dobrze, jednak w starciu z Caroline Garcią nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

Pierwsza partia zaczęła się dla niej fatalnie, bo od przegrania czterech kolejnych gemów. Na nic zdało się przełamanie w piątym, bowiem i tak seta numer jeden Gauff przegrała 3:6. I to nawet mimo zaserwowania pięciu asów. Zupełnie jednak nie funkcjonował u niej drugi serwis, miała też spore problemy z returnem i nie potrafiła przeciwstawić się Francuzce.

Decydujący o losach spotkania okazał się początek drugiego seta. Znów lepiej zaczęła Garcia, która od razu przełamała rywalkę i potem już tylko kontrolowała spokojnie wynik. Tę partię wygrała 6:4, a całe spotkanie 2:0 i pewnie awansowała do półfinału, gdzie już czekała na nią Ons Jabeur.

Dla Francuzki to trzynasta wygrana z rzędu. W US Open wciąż pozostaje bez straty seta i wyrasta na jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu.