Frances Tiafoe pierwszy raz na dobre pokazał się światu w 2019 roku, a dokładnie na samym początku tegoż roku. Amerykanin wówczas osiągnął swój pierwszy poważny sukces w karierze. W wieku 20 lat udało mu się pierwszy raz osiągnąć etap drugiego tygodnia turnieju rangi Wielkiego Szlema. Wówczas było to Australian Open, gdzie Tiafoe dotarł do ćwierćfinału, w którym musiał uznać wyższość Rafaela Nadala i nie była to oczywiście żadna ujma.