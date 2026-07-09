Fatalny wypadek mistrzyni Wielkiego Szlema. Złamała podbródek, straciła zęby

Coco Vandeweghe ma 34 lata. Największe sukcesy w karierze święciła na kortach US Open. W 2008 roku wygrała tam turniej singlistek jako juniorka. Dekadę później sięgnęła po tytuł w deblu, grając w parze z Ashleigh Barty.

Obecnie pracuje jako ekspertka telewizyjna. Właśnie relacjonuje Wimbledon dla stacji ESPN. W drodze na stanowisko komentatorskie uległa jednak fatalnemu wypadkowi.

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"Miałam wypadek, który skończył się bardzo mocnym upadkiem. Rozcięłam wargę, złamałam podbródek i straciłam dwa zęby. To było naprawdę przerażające przeżycie, ale dziś mogę już powiedzieć, że szwy zostały zdjęte, mam nowe zęby, wszystko dobrze się goi i wróciłam do pracy" - napisała Amerykanka w mediach społecznościowych.

Polscy kibice pamiętają, że przez półtora roku (grudzień 2013 - maj 2015) jej trenerem był Maciej Synówka. To pod jego opieką wygrała pierwszy seniorski turniej jako singlistka. Miało to miejsce w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Z powodu powtarzających się kontuzji Vandeweghe zakończyła karierę po US Open 2023. Niemal od razu znalazła swoje miejsce w mediach. Zanim trafiła do ESPN, można ją było oglądać na ekranie Tennis Channel i BBC.

"Ostatni tydzień uświadomił mi, jak wielkie mam szczęście do ludzi wokół siebie. Dziękuję mojej przyjaciółce Elenie za to, że była przy mnie i wezwała pomoc, mojej mamie oraz narzeczonemu Danielowi, który natychmiast przyleciał do Londynu. Jestem też wdzięczna całemu zespołowi ESPN za troskę oraz lekarzom i pielęgniarkom, którzy się mną zajęli" - dodała Coco.

Coco Vandeweghe (z lewej) w czasach kariery, jeszcze z własnym uzębieniem - w towarzystwie Danielle Collins Joe Scarnici AFP

Coco Vandeweghe Michael Owens AFP





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