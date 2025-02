Fatalny upadek Paolini, staw skokowy nie wytrzymał. Włoszka broniła w Dubaju tytułu

WTA 1000 Dubaj. Jasmine Paolini vs Sofia Kenin. Fatalny upadek Włoszki na pozątku drugiego seta. To był tak naprawdę już koniec

Pod względem sportowym - nie miało to większego sensu. Choć próbowała biegać, to niemal każdą piłkę wyrzucała w aut. I płakała. Nie było mowy o dobrym serwisie, a przecież w pierwszym secie Włoszka posłała cztery asy. Od swojego powrotu wygrała zaledwie pięć punktów, przegrała tego seta 0:6.

Czy Sofia Kenin jest w stanie wrócić do grona najlepszych tenisistek świata? Stać ją na takie przebłyski

Amerykanka pod koniec zeszłego roku była jeszcze poza najlepszą setką, teraz jest 57. W każdym niemal sezonie wygrywa z gwiazdami, a to z Aryną Sabalenką, a to z Coco Gauff, a to z Darią Kasatkiną. W Dubaju pokonała już Donnę Vekić i Martę Kostiuk, teraz jeszcze Paolini. I może to będzie właśnie turniej, który stanie się tym przełomowym. Mówimy przecież o wielkoszlemowej mistrzyni z całkiem niedalekiej preszłości.