Serb po wizycie w Australii zrobił sobie przerwę od gry w tenisa. Wrócił na korty dopiero w marcu podczas prestiżowego Indian Wells, gdzie odpadł już w trzeciej rundzie z... Włochem 20-letnim Lucą Nardim. Później Serb ogłosił oficjalnie rozstanie ze swoim wieloletnim trenerem Goranem Ivaniseviciem, co było wielkim szokiem. Bez trenera Serb wybrał się do Monte Carlo, aby tam rozpocząć sezon na mączce. Tam prezentował się nieco lepiej, ale porażka z Casperem Ruudem w półfinale znów pozostawiła spore wątpliwości.

Szok w Rzymie, Djoković odpada. Chile tryumfuje

Kilkanaście dni po rywalizacji w Monte Carlo Djoković ogłosił także rozstanie ze specem od przygotowania fizycznego. Do Barcelony i Madrytu Serb nie pojechał, aby odpowiednio przygotować się najpierw do walki w Rzymie, a potem także, a może przede wszystkim, Roland Garros. Trudno było jednak tak naprawdę powiedzieć, w jakiej formie może być Djoković w Rzymie. Jego dyspozycja była ogromną niewiadomą, podobnie jak w przypadku Rafaela Nadala , choć okoliczności w tych przypadkach były zupełnie inne.

Pierwszy mecz Djokovicia dawał nadzieję na to, że Serb faktycznie jest w stanie powalczyć o siódmy tytuł w Rzymie, a droga do niego tym łatwiejsza, że do stolicy Włoch nie przyjechali Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. W swoim pierwszym spotkaniu tej imprezy doświadczony mistrz pokonał Corentina Mouteta w dwóch setach. Trzeba jednak przyznać, że nie była to dla Serba komfortowa wygrana, aby ją osiągnąć, musiał się naprawdę sporo napocić, bo w pierwszym secie wracał ze stanu 1:3.