Fatalny początek Rolanda Garrosa. Cios na konferencji. "Muszę coś powiedzieć"

Artur Gac

Od wielkiego trzęsienia ziemi dla gospodarzy rozpoczyna się tegoroczny turniej Rolanda Garrosa. As francuskiego tenisa Arthur Fils w najgorszy możliwy sposób rozpoczął sobotnią konferencję prasową. Komunikat przekazany przez 21-latka nie pozostawia wątpliwości: zawodnik z powodu kontuzji nie stanie na starcie rywalizacji. Mimo, że najpierw wygłosił krótkie oświadczenie, zaczął odpowiadać na pytania mediów, uszczegółowiając swoją sytuację.

Arthur Fils przekazał ponurą wiadomość francuskim kibicomMATTHIEU MIRVILLEAFP

"Zanim rozpoczniemy konferencję prasową, Arthur ma do przekazania pewne ogłoszenie" - rozpoczęła spotkanie z mediami prowadząca. I to już zwiastowało, że za chwilę dziennikarze, a za ich pośrednictwem kibice zaznajomią się z przykrą informacją...

Najwyżej notowany Francuz Arthur Fils wycofuje się z Rolanda Garrosa

- Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że wy wszyscy macie się dobrze. Tylko szybko, muszę coś powiedzieć. Nie będę mógł tutaj zagrać w tym roku. To oczywiście szkoda. Bardzo mi przykro z tego powodu. To wszystko - poinformował Fils, wszystkich wprowadzając w minorowy nastrój.

Od razu padło naturalne pytanie o to, co dokładnie się stało. Wiadomo przecież było, że młody as tenisa kontuzji nabawił się w Rzymie, z powodu której skreczował w meczu z Andreą Pellegrino w drugiej rundzie Masters 1000. I toczył walkę z czasem, by pokazać swoje umiejętności na kortach Rolanda Garrosa.

- W Rzymie czułem lekki ból w biodrze, który bardzo mi dokuczał. Nie chciałem ryzykować. Potem przeszedłem kilka badań. Wszystko wyglądało całkiem dobrze, ale nadal odczuwałem silny ból. Dlatego nie mogłem trenować przez ostatnie dwa tygodnie. Właściwie dzisiejszy trening na korcie był pierwszym od czasu turnieju we Włoszech. Nie będę w 100 procentach sprawny, żeby zagrać i nie podejmę żadnego ryzyka, tak jak w zeszłym roku. Nie chcę być głupi - uśmiechnął się Fils, udowadniając, że szybko dojrzał w tematach, które tyczą się spraw zdrowotnych.

To niestety był i jest przyspieszony kurs, bo Fils ciągle ma pod górkę. Mówiąc, że tym razem nie chce popełnić błędów, ma na myśli oczywiście zeszłoroczną edycję French Open. Wówczas nie przystąpił do spotkania w trzeciej rundzie, oddając walkowerem mecz z Andriejem Rublowem.

W odniesieniu do tamtej sytuacji Fils został zapytany, czy otrzymał jakieś wskazówki, aby w podobnym przypadku nie szafować zdrowiem. A przede wszystkim czy zna "anatomię" problemu i wie, czego może się spodziewać.

- Nie mogę niczego oczekiwać. Nie potrafię niczego wyjaśnić, bo nawet ja sam nie wiem. To tylko ból, ale ból, który mi dokucza. Jeśli będę wychodził z nim na kort, to nigdy nie zniknie. Gdyby to był ostatni turniej w moim życiu, zagrałbym, ale teraz, kiedy mam przed sobą jeszcze 10-15 lat kariery, nie mogę za każdym razem popełniać tego samego błędu - zasadniczo postawił sprawę najwyżej notowany Francuz w rankingu ATP. W tym momencie zajmuje 20. miejsce.

Artur Gac, Paryż

