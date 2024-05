Fatalne zachowanie kibiców, co za sceny. Tenisista w końcu do nich ruszył

Przykre sceny na Italian Open. Korda w końcu nie wytrzymał

Warto przy tym nadmienić, że podczas meczu dochodziło niestety do niezbyt przyjemnych sytuacji - niektórzy z - najwidoczniej - włoskich kibiców zgromadzonych na trybunach zagalopowali się we wspieraniu swojego rodaka i postanowili... wyprowadzić Sebastiana Kordę z równowagi, wykrzykując w jego stronę kąśliwe uwagi. Po ostatniej akcji w starciu z Cobollim tenisista postawił na krótką konfrontację:

Po pewnym czasie zaś odniósł się do całej sytuacji w mediach społecznościowych. "Pozdrowienia dla fanów, którzy stali za mną i mówili niestosowne rzeczy o mojej dziewczynie, rodzinie i zespole przez 2,5 godziny. Dzięki za dodatkową motywację" - skwitował gracz. "Wciąż was wszystkich kocham" - rzucił przy tym mimo wszystko pojednawczo.

WTA Rzym. Sebastian Korda zna kolejnego rywala

Teraz przed Amerykaninem kolejne wyzwanie - w następnej rundzie Italian Open zmierzy się on z innym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, Taylorem Fritzem. Co ciekawe ten ograł wcześniej Włocha Fabio Fogniniego i kto wie, czy gdyby to reprezentant Italii był tu górą, to nie nastąpiłaby pewna powtórka z rozrywki...