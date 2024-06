Złe wieści dla kibiców Markety Vondrousovej. Czeszka musiała poddać mecz z Anną Kalinską w 1/8 finału turnieju rangi WTA 500 w Berlinie. Szósta rakieta świata poślizgnęła się lewą nogą w pierwszej piłce dziewiątego gema przy prowadzeniu 5:3. Serwowała po wygranie seta, ale sportowy los przyszykował jej inny scenariusz. Podczas szykowania się do odbicia straciła równowagę i upadła ciężarem ciała na prawe kolano.

Kalinska wraz z arbitrem podeszli do niej, by sprawdzić jej stan. Mistrzyni Wimbledonu z zeszłego roku wstała i oparła się schylona ręką o udo. Poprosiła o przerwę medyczną poza kortem. Niebawem wróciła do gry, ale utykała i wygrała tylko jedną piłkę z ośmiu. Została przełamana, a za chwilę zrobiło się 5:5. Po tym zdecydowała się skreczować. Na jej twarzy malował się oczywiście wielki smutek.