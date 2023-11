Fatalne wieści, to już oficjalne. Polak odpada z gry o Nitto ATP Finals

Jan Zieliński i Hugo Nys przybyli do Paryża z myślą, by do samego końca walczyć o prawo gry w Nitto ATP Finals. Ich szanse nie były zbyt duże, gdyż mieli już wyraźną stratę do rywali w rankingu ATP Race i musieli tak naprawdę wygrać turniej w stolicy Francji, by marzyć o grze w Turynie. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że Polacy musieli awansować na 7. miejsce w rankingu, by znaleźć się w rozgrywkach dla najlepszych par deblowych sezonu 2023.