Fatalne sceny w Ameryce, bolesna kontuzja mistrzyni WTA 1000. Łzy i koniec marzeń

Pierwszy sobotni półfinał w singlu rozpoczął się tuż po godz. 19:00 czasu polskiego. Na korcie zobaczyliśmy w akcji Jessicę Pegulę i Jekaterinę Aleksandrową. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych przystępowała do spotkania w roli faworytki, chociaż Rosjanka błyszczała w swoich dotychczasowych występach na amerykańskiej mączce. Na dodatek tenisistka z Czelabińska wygrała dwa poprzednie starcia z czwartą rakietą świata, jedno z nich niecałe dwa miesiące temu w Dosze. Finalistka Miami Open miała zatem motywację do rewanżu, ale nie tylko. Ewentualny tytuł w Charleston pozwoliłby jej na awans na trzecie miejsce w rankingu , kosztem swojej wieloletniej deblowej partnerki - Coco Gauff.

Pegula dominowała na początku spotkania, przez długi czas pachniało tzw. bajglem. Gdy Amerykanka serwowała przy stanie 5:0, została jednak przełamana do zera. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:2. W drugim secie Aleksandrowa kontynuowała niezłą grę z końcówki pierwszej partii, chociaż w trzecim gemie to Jessica miała break pointa na 2:1. Od stanu 2:2 Jekaterina zgarnęła cztery "oczka" z rzędu i doprowadziła do decydującego seta.