Ubiegły tenisowy rok był najlepszym w profesjonalnej karierze tenisowej Magdy Linette . Polka rozpoczęła go swoim absolutnie największym singlowym sukcesem. Gdy jechała na ubiegłoroczne Australian Open z pewnością nie zakładała, że wróci z niego praktycznie w ostatnich dniach. Linette awansowała bowiem wówczas aż do półfinału.

Fatalne konsekwencje decyzji Linette. Wszystko już wiadomo, koszmar Polki

Do tegorocznego Australian Open Linette podchodziła z dorobkiem dokładnie 1896 punktów rankingowych, co pozwalało jej plasować się na 24. miejscu wśród rozstawionych zawodniczek. Niepokojące z perspektywy Polki było jednak to, że prawie połowa, bo aż 780 z tych punktów to nagroda za półfinał ubiegłorocznego turnieju. Wydawało się więc jasne, że o utrzymanie tej lokaty będzie niesamowicie trudno, bo powtórzenie półfinału to misja karkołomna.