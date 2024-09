Tenis. Danielle Collins o Idze Świątek

Gdy panie się żegnały nie omieszkała jednak powiedzieć, co myśli o naszej tenisistce. "Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować, nie potrzebuję fałszu" - tłumaczyła cytowana przez dziennikarza "New York Times".