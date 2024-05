Fatalna passa mistrzyni French Open trwa. Nie będzie kolejnego tytułu we Francji

Tegoroczny sezon rozpoczął się nieźle dla Barbory Krejcikovej. Dotarła do ćwierćfinału Australian Open i wydawało się, że wraca na właściwą ścieżkę. Po występie w Abu Zabi na początku lutego, zaczęły ją jednak trapić problemy zdrowotne. W związku z tym nie widzieliśmy Czeszki na kortach przez ponad dwa miesiące . Pojawiła się ponownie dopiero w Stuttgarcie, ale i tam przegrała już w pierwszym meczu w grze pojedynczej.

Od 8 lutego podwójna mistrzyni Roland Garros z 2021 roku nie jest w stanie wygrać choćby jednego spotkania w singlu . Zdecydowanie lepiej wiedzie jej się w deblu. W Madrycie dotarła do finału wspólnie z Laurą Siegemund. W meczu o tytuł rangi WTA 1000 uległy jednak reprezentantkom gospodarzy - Cristinie Bucsie i Sarze Sorribes Tormo.

W Strasburgu pojawiła się kolejna szansa na przełomowe zwycięstwo w grze pojedynczej. Tym bardziej, że Krejcikova ma pozytywne wspomnienia związane z tym turniejem. W 2021 roku wygrała go, a później udała się do stolicy Francji, gdzie triumfowała w singlu i deblu. Teraz ranga zmagań WTA w Strasburgu urosła z 250 do 500. Pojawiła się zatem jeszcze mocniejsza obsada i już na "dzień dobry" Barbora trafiła na rozstawioną z "5" Liudmiłe Samsonową. Rosjanka też nie imponowała jednak w ostatnim czasie formą, więc Czeszka miała realne szanse na wygranie meczu.