Fatalna kontuzja pogrzebała szanse rywala Hurkacza na finały ATP. Potężny ból, musiał się wycofać

Już przed startem ATP Masters 1000 w Paryżu wiedzieliśmy, że turniej w stolicy Francji będzie miał ogromny wpływ na losy rywalizacji o udział w Nitto ATP Finals . Przed rozpoczęciem paryskich zmagań Hubert Hurkacz miał 215 pkt straty do będącego na 8. miejscu w rankingu ATP Race Holgera Rune . Tuż za Polakiem znajdował się Taylor Fritz , który tracił tylko 10 pkt do wrocławianina .

Wiemy już, że Amerykanin raczej nie zagrozi Polakowi w walce o bezpośredni awans do turnieju, który zostanie rozegrany w Turynie . Pod koniec meczu pierwszej rundy z Sebastianem Baezem miał wyraźne problemy zdrowotne, które dotyczyły mięśni brzucha. Ostatecznie dograł to spotkanie i pokonał Argentyńczyka 6:1, 6:4 .

Kontuzja okazała się zbyt poważna, Taylor Fritz musiał się wycofać z rywalizacji

Dzisiaj pojawiła się jednak informacja, że Taylor Fritz wycofał się z dalszej rywalizacji i nie przystąpi do meczu z Danielem Altmaierem . Kontuzja okazała się zbyt poważna, Amerykanin nie chciał jej pogłębiać. W związku z tym 10. zawodnik rankingu ATP już na pewno nie wyprzedzi Huberta Hurkacza w rankingu ATP Race po turnieju w Paryżu i niemal na pewno odpada z walki o udział w Nitto ATP Finals .

W rankingu ATP Race LIVE, Taylor traci w tym momencie 190 pkt do będącego na 8. miejscu Holgera Rune. Z kolei 10 pkt przed Amerykaninem znajduje się wrocławianin, który awansował dzisiaj do drugiej rundy po thrillerze z Sebastianem Kordą. W kolejnym meczu 26-latek zmierzy się z Roberto Bautistą Agutem, a reprezentant Skandynawii stanie do rywalizacji z Dominikiem Thiemem.