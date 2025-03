Fatalna informacja z Indian Wells. Polak wycofał się z turnieju tuż przed swoim meczem

To miał być polski poranek w Indian Wells. Jako drugi mecz od godz. 3:00 na obiekcie o nazwie Stadium 3 wyznaczono spotkanie Kamila Majchrzaka z Zhizhenem Zhangiem. Do takiego zestawienia jednak finalnie nie dojdzie. A to dlatego, że tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, który przedostał się do głównej drabinki przez eliminacje, niespodziewanie wycofał się ze zmagań rangi ATP Masters 1000. Poniżej prezentujemy oficjalny powód rezygnacji naszego reprezentanta.