Fatalna informacja. Iga Świątek opuści bardzo ważny turniej

Mimo że reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się pierwotnie do udziału w finałach prestiżowych drużynowych rozgrywek, gdyż przegrała swój mecz o awans z Kazachstanem , to organizatorzy postanowili przyznać nam dziką kartę.

We wrześniu, gdy Iga Świątek spotkała się w Warszawie z mediami, tłumaczyła w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsat Sport , że decyzja o tym, czy zagra w finałach Billie Jean King Cup , zapadnie dopiero wkrótce.

Jeszcze nie zdecydowaliśmy czy zagram, bo jest analogiczna sytuacja do zeszłego roku, jeśli chodzi o kalendarz i o podróż. Sezon WTA skończę w Cancun. Jeśli chodzi o finały Billie Jean King Cup - zdecydujemy w przeciągu kilku tygodni. Przede wszystkim zobaczę też, jak mi pójdzie w Azji. Sezon jest wymagający fizycznie i warto podejmować rozsądne decyzje.

Trudno się dziwić decyzji 22-latki spod Warszawy, gdyż harmonogram, jaki sprezentowano czołowym zawodniczkom na koniec sezonu, jest co najmniej kuriozalny. Drugi rok z rzędu dochodzi do sytuacji, gdzie najpierw na kontynencie Ameryki Północnej są rozgrywane finały WTA, by zaraz po ich zakończeniu rozpoczęła się rywalizacja o miano najlepszej drużyny na świecie.