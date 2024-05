Poniedziałek rozpoczął się znakomicie dla reprezentantek Polski. Swoje spotkanie w dwóch setach wygrała Magda Linette. Później do rywalizacji przystąpiła Magdalena Fręch. Nasza tenisistka otrzymała okazję do rewanżu za niedawną porażkę ze Sloane Stephens, mistrzynią US Open 2017. I zrobiła to w doskonałym stylu, wygrywając 6:3, 6:3. O ćwierćfinał WTA 500 w Strasburgu powalczy z triumfatorką ubiegłorocznego Wimbledonu - Marketą Vondrousovą. Czeszka jest rozstawiona z "1".