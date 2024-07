Fantastyczny powrót z 2-5, Polak w półfinale Wimbledonu. Niezwykłe emocje w końcówce

Ćwierćfinałowy pojedynek Zielińskiego i Hsieh wyznaczono na kort numer 2, a więc trzeci co do wielkości na terytorium Wimbledonu. Ich rywalami okazali się Jamie Murray i Taylor Townsend. Brytyjczyk oraz Amerykanka występowali ze sobą w jednej parze już podczas ubiegłorocznej imprezy w Londynie, ale wówczas pożegnali się na etapie drugiej rundy. Teraz mieli już gwarancję lepszego rezultatu. Polak i Tajwanka chcieli jednak zrobić wszystko, by Murray i Townsend nie przedostali się do najlepszej "4" turnieju.