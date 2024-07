Fantastyczna przygoda Polki trwa, kolejny popis na Wimbledonie. Ćwierćfinał w 68 minut

Kolejne starcie Moniki Stankiewicz z reprezentantką Wielkiej Brytanii. Polka się nie zatrzymuje

Polka rozpoczęła mecz znakomicie. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę, a chwilę później wyszła na prowadzenie 2:0. Staniewicz nie dopuszczała reprezentantki gospodarzy do szansy na odrobienie strat, co więcej - w piątym gemie jeszcze raz wywalczyła breaka i powiększyła swoją przewagę. Monika nie miała żadnych problemów z zamknięciem seta przy własnym podaniu. Wygrała gema do zera, co oznaczało jednocześnie rezultat 6:2 dla naszej zawodniczki.