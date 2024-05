"Kilka lat temu, kiedy stwierdziłem, że na Wimbledonie Hurkacz był faworytem w starciu z Federerem, to wtedy spotkało się to z totalnym niedowierzaniem. Nikt nie spodziewał się, że Polak to wygra. Teraz wiemy, że Hurkacz jest faworytem" - mówił przed meczem Wojciech Fibak w rozmowie z Polsatem Sport.

Hubert Hurkacz zakończył piękny sen Rafaela Nadala. Piękne obrazki po meczu i zaskakujące słowa gwiazdora

Co ciekawe, na pomeczowej konferencji prasowej wybitny sportowiec przyznał, że istnieje cień szansy, że pojawi się za rok w Rzymie. "Nigdy nie powiedziałem, że to będzie mój ostatni raz tutaj. Powiedziałem to w Madrycie, bo tak było, nie jestem tu w 100% pewien. Tutaj chyba 98%, ale nie powiem tego na pewno. Nie spodziewałem się żadnej ceremonii. Jeśli przejdę na emeryturę, ludzie będą mieli czas, aby coś przygotować w ciągu najbliższych kilku lat " - oznajmił Hiszpan, którego zapewne widok rzeszy kibiców po spotkaniu mocno zaskoczył.

Następnie zawodnik odniósł się do starcia z Hurkaczem."Myślę, że to trudna porażka. Dobrze zacząłem grę. Miałem przerwę i zgubiłem sposób. Myślę, że wynik pierwszego seta jest mylący ze względu na to, jak potoczyła się gra. Trzeba to wszystko zaakceptować. To skomplikowany dzień, ponieważ czułem się lepiej przygotowany, niż faktycznie to pokazałem na korcie. To pozostawia mnie ze złym przeczuciem. Muszę zaakceptować sytuację, teraz jestem trochę bardziej nieprzewidywalny, ponieważ nie grałem wystarczająco dużo przez ostatnie dwa lata. Wiele wątpliwości, wiele pytań pod każdym względem, w różnych aspektach gry" - zaznaczył Rafa.