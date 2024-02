"Myślę, że zaczęłam trochę za wolno, ale gdzieś tam w głowie dałam sobie czas. Paradoksalnie myślałam, że mam go dużo. Próbowałam pomyśleć, żeby wziąć ten mecz fizycznie i wierzyć w to, że jeśli będę robiła dobre rzeczy, to w końcu pojawią się szanse. I one powoli przychodziły. Czułam się pewniej, bardziej spokojnie i trochę boli, że na początku tego seta potoczyło się tak, jak się potoczyło. Z drugiej strony Caroline jest niesamowicie doświadczona. Nie dała mi zupełnie niczego" - mówiła załamana Linette po meczu z Woźniacki w rozmowie z Eurosportem.