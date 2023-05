Kibice tenisa są niezadowoleni po tym, jak tytuł "Sportowca Roku" przyznawany przez fundację Laureus Sport for Good trafił do jamajskiej lekkoatletki Shelly-Ann Fryser-Pryce, a nie do Igi Świątek. Wśród mężczyzn ten prestiżowy tytuł, nazywany sportowym Oscarem trafił do argentyńskiego piłkarza Leo Messiego.