Falstart Peguli na WTA Madryt. Bolesna porażka już w pierwszym meczu

Odkąd Jessica Pegula wygrała singlowe zmagania podczas turnieju WTA 500 w Charleston, nie widzieliśmy Amerykanki na zawodowych kortach. Zrobiła sobie dwa tygodnie przerwy przed rozgrywkami rangi "1000" w Madrycie. W grze pojedynczej tenisistka z USA posiadała oczywiście wolny los w pierwszej rundzie. Wstępnie miała się pojawić na korcie meczowym dopiero w piątek, podczas starcia w drugiej fazie z Katie Boulter.

Dokonał się jednak inny scenariusz. 32-latka już dzisiaj rozegrała swój premierowy pojedynek podczas tegorocznej edycji Mutua Madrid Open, bowiem o poranku niespodziewanie wskoczyła do deblowej drabinki, razem z Caty McNally. Amerykanki zajęły miejsce pary Sorana Cirstea/Anna Kalinska. Obrończynie tytułu wycofały się ze względu na uraz łydki Rumunki. Reprezentantki USA weszły do gry i już na "dzień dobry" czekała je wymagająca potyczka. W czwartkowy wieczór zmierzyły się z teamem rozstawionym z "3" - Elise Mertens/Shuai Zhang. Faworytkami były oczywiście triumfatorki Australian Open 2026 w deblu.

Pegula i McNally kontra Mertens oraz Zhang w pierwszej rundzie debla

Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Od stanu 2:1 dla Jessiki i Caty nastał jednak popis mistrzyń pierwszej tegorocznej wielkoszlemowej imprezy w grze podwójnej. Elise oraz Shuai zgarnęły pięć "oczek" z rzędu, przez co triumfowały w premierowej odsłonie 6:2. W drugiej partii doszło do tylko jednego przełamania. Miało ono miejsce w szóstym gemie. Wówczas Amerykanki po raz pierwszy w meczu dobrały się do podania przeciwniczek. Turniejowe "3" próbowały jeszcze niwelować stratę, posiadały dwa break pointy podczas dziewiątego rozdania. Ostatecznie reprezentantki Stanów Zjednoczonych zgarnęły jednak seta wynikiem 6:3 i doprowadziły do super tie-breaka.

Decydująca rozgrywka, do 10 wygranych punktów, rozpoczęła się od rywalizacji punkt za punkt. Od stanu 3-2 dla Mertens i Zhang, zawodniczki z USA dorzuciły pięć "oczek" na swoje konto. Wydawało się, że to będzie decydujący moment dla losów całego pojedynku. Pegula i McNally osiągnęły wysoką przewagę, ale nie wystarczyła ona do końcowego zwycięstwa. Doszło do bolesnego zwrotu akcji z perspektywy Jessiki oraz Caty. Mistrzynie Australian Open nie tylko zniwelowały straty. Poszły za ciosem, wygrywając w sumie siedem akcji z rzędu. Ostatecznie to rozstawione z "3" tenisistki triumfowały 6:2, 3:6, 10-7.

Elise oraz Shuai czekają już w drugiej rundzie debla na triumfatorki starcia Katarzyna Piter/Anastasia Detiuc - Mirra Andriejewa/Diana Sznajder. Z kolei Amerykanki mogą się już skupić wyłącznie na singlowej rywalizacji. Obie zaprezentują się w jutrzejszej sesji wieczornej. Nie przed godz. 19:00 na obiekcie Arantxa Sanchez Stadium zagrają Caty McNally i Victoria Mboko, a nie przed godz. 21:00 na arenie Manolo Santana Stadium dojdzie do potyczki z udziałem Jessiki Peguli oraz Katie Boulter.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Jessica Pegula RYAN LIM AFP

Caty McNally ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Elise Mertens ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Nuno Borges - Mariano Navone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport