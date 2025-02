"Falstart" Coco Gauff w Dosze? Niespodzianka przed meczem, sama się przyznała

Początek turnieju rangi WTA 500 w Dosze pokrył się z rozgrywanym w Nowym Orleanie Super Bowl. Uwaga części kibiców była podzielona pomiędzy rozgrywkami tenisowymi, a finałowym meczem o mistrzostwo w futbolu amerykańskim, który co roku wzbudza gigantyczne zainteresowanie przede wszystkim wśród widowni ze Stanów Zjednoczonych.

Chociaż Super Bowl to ważne wydarzenie dla Amerykanów, postawa Coco Gauff wobec finałów mogła dla części kibiców być zaskakująca , a nawet niezrozumiała. Mistrzyni WTA Finals nie robiła tajemnicy z tego, że z uwagą śledziła wydarzenia w Nowym Orleanie, co udokumentowała na Instagramie.

Coco Gauff "zarwała nockę" dla Super Bowl. Tuż przed meczem w Dosze

Pomiędzy Nowym Orleanem, a Dohą jest jednak spora różnica czasowa - na poziomie dziewięciu godzin. Gauff musiała zatem "zarwać nockę", aby obejrzeć Super Bowl, a już we wtorek w godzinach porannych czeka ją pierwsze spotkanie w Dosze i to z nie byle jaką rywalką. Amerykanka stanie naprzeciwko Marty Kostiuk, która wygrała z nią w ubiegłym sezonie w Stuttgarcie.

Zaskakująca decyzja 3. rakiety świata może odbić się na jej dyspozycji w prestiżowym turnieju, do którego przystąpiły największe gwiazdy na czele z Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Polka będzie w Dosze broniła tytułu mistrzowskiego i 1000 punktów w rankingu WTA. Presja zatem zdecydowanie ciążyć będzie na niej najmocniej.

W ubiegłym sezonie Gauff potężnie rozczarowała w Qatar Ladies Open, odpadając już na etapie 2. rundy. Kompletnie nieoczekiwanie poległa wówczas z Kateriną Siniakovą. Ma zatem coś do udowodnienia zarówno sobie, jak i kibicom w Katarze. A jest o co walczyć. Poza atrakcyjnymi nagrodami finansowymi 20-latka może zmniejszyć nieco stratę do Igi Świątek w rankingu WTA.