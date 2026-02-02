Niedzielny finał na Rod Laver Arena w Melbourne musiał przejść do historii tenisa, bez względu na wynik. Carlos Alcaraz miał szansę skompletować tytuły we wszystkich Wielkich Szlemach, bo przecież wygrywał już w przeszłości w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. A jego rywal, Novak Djoković, który przecież w półfinale ograł samego Jannika Sinnera, celował w to, co nie udało się jeszcze nikomu, bez podziału na płeć. W 25. wielkoszlemowy tytuł. I kto wie, patrząc na fizyczność młodszych rywali, ale też sprzyjające Serbowi w Australii warunki, to mogła być ta być może ostatnia już okazja.

Serb wygrał pierwszego seta 6:2, był na dobrej drodze do ogrania lidera światowego rankingu. A później Carlitos zrobił jednak swoje, przejął inicjatywę i wygrał trzy kolejne partie. Skończyło się na 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

A to oznacza, że w nowym rankingu ATP Hiszpan powiększył przewagę nad Sinnerem do 3350 punktów. I ze spokojem może czekać na Mastersy w Indian Wells, Miami, Monte Carlo czy Madrycie, które Włoch w zeszłym roku opuścił, bo był zawieszony. Choć pewnie późną wiosną rywalizacja Alcaraza z Sinnerem o światową "jedynkę" znów będzie rozgrzewała fanów tenisa.

W pewnym sensie ma na to wpływ decyzja, którą właśnie podjął Alcaraz.

Carlos Alcaraz podjął decyzję ws. obrony tytułu w Rotterdamie. Tuż po sukcesie w Melbourne

Rok temu Hiszpan w Melbourne odpadł już w ćwierćfinale, przegrał 1:3 z... Djokoviciem. Mimo że to ona wtedy wygrał seta otwarcia. Ówczesny podopieczny Juana Carlosa Ferrero był trzecim zawodnikiem w rankingu ATP, Sinner wtedy odskoczył. Tyle że Włoch doczekał się trzymiesięcznej kary za pozytywny test antydopingowy z Indian Wells z poprzedniego roku, Carlitos zaczął więc powoli odrabiać straty. Najpierw w ATP 500 w Rotterdamie - wygrał tam pięć spotkań, w półfinale stoczył kapitalny pojedynek z Hubertem Hurkaczem. Hiszpan wygrał 6:4, 6:7 (5), 6:3, ale Polak potężnie go zaskakiwał.

Teraz też obaj zgłosili się do tego turnieju - granego pod dachem, na twardych kortach. A w stawce zawodników zgłoszonych do głównej drabinki znalazł się także Kamil Majchrzak, choć jego występ wciąż jest niepewny: to efekt kontuzji mięśni brzucha odniesionej w Australii.

W poniedziałek okazało się, że Hurkacz nie dostanie okazji do rewanżu na tej szybkiej nawierzchni. Organizatorzy ABN AMRO Open poinformowali o rezygnacji Hiszpana z gry, nie będzie więc tu rozstawiony z "1". Przekazali, że po dwutygodniowym wysiłku w Melbourne "Carlitos" będzie potrzebował czasu by się zregenerować.

W tej sytuacji na szczycie drabinki powinien się znaleźć Alexander Zverev, a na dole - Alex De Minaur. Hurkacz i Majchrzak nie zostaną rozstawieni.

"Hubi" ma jeszcze przed sobą rywalizację w ATP 250 w Montpellier - tu jest rozstawiony z "7". A po zakończeniu finałów kwalifikacji, jeszcze w poniedziałek, pozna swojego pierwszego rywala.

