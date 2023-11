Epicki rewanż Djokovicia z Sinnerem, jak na stadionie piłkarskim. "Proszę o ciszę"

W niedzielę Djoković znalazł sposób na Sinnera. Sześć dni później to Włoch miał lepszy pomysł

Już wtedy Djoković mówił, że to być może najlepszy sezon w karierze, a choć jest zmęczony, to chce jeszcze z reprezentacją sięgnąć po Puchar Davisa. W ćwierćfinale z Brytyjczykami Serbowie uporali się gładko. W półfinale z Włochami zaczęły się schody.

W Turynie Serb wygrał finał, bo jak sam mówił, musiał zmienić sposób gry w porównaniu do ich starcia w fazie grupowej. Miał tu na myśli taktykę, bo w pierwszym ich starciu dał się zaskoczyć. Tymczasem kibice w Palacio de Deportes José María Martín Carpena przecierali oczy ze zdumienia. Djoković kompletnie nie radził sobie z serwisem Włocha, ale to jeszcze pół biedy. Gorsze dla niego było to, że młodszy rywal świetnie odgadywał kierunki serwisu lidera rankingu ATP i dobrze returnował. Już w trzecim gemie wywalczył pierwszego break pointa i go wykorzystał, za chwilę znów przełamał giganta. Nic więc dziwnego, że na tym poziomie set był już de facto stracony. Sinner domknął go gemem wygranym do zera.