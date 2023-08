Epicki popis Hurkacza. Rywal nie wiedział, co się dzieje. Te słowa mówią o Polaku wszystko

Stawką meczu Hubert Hurkacz - Carlos Alaraz był awans do ćwierćfinału ATP 1000 w Toronto. Polak przegrał 6:3, 6:7 (2-7), 6:7 (3-7), ale pozostawił po sobie jak najlepsze wrażenie. Lider światowego rankingu był w poważnych tarapatach .

Alcaraz po starciu z Hurkaczem: "Wielcy gracze muszą wiedzieć, jak znaleźć sposób na pozostanie przy życiu"

- Szczerze mówiąc, nie wiem, co się stało w trzecim secie. W tym momencie zacząłem się źle czuć, nie mogłem dobrze wyczuć swoich uderzeń. Nie wiem, co się dzieje. Myślałam tylko o tym, żeby zachować spokój - opowiada Alaraz cytowany przez madrycki "As".