Emocje jeszcze nie opadły, a tu takie wieści. To byłby sensacyjny ruch

Ivanišević współpracował z Djokoviciem przez kilka lat, ale pierwszym trenerem został w marcu 2022 roku, zastępując Mariana Vajdę . Niedawno były triumfator Wimbledonu zakończył swoją misję. Ogłosił to Serb na portalu społecznościowym .

"Dokładnie pamiętam moment, kiedy zaprosiłem Gorana do mojego sztabu. To było w 2018 roku, a Marian i ja chcieliśmy wprowadzić innowacje i wnieść do naszego duetu odrobinę magii serwowania" - napisał.