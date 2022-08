Emma Raducanu zalała się łzami! Problemy tuż przed US Open

Oprac.: Tomasz Czernich Tenis

Przed rokiem Emma Raducanu sprawiła nie lada sensację, wygrywając US Open jako kwalifikantka. Do obrony tytułu przystępuje już jako czołowa zawodniczka rankingu WTA, lecz finałową fazę przygotowań zakłócił uraz podczas treningu. Był on na tyle dotkliwy, że Brytyjka zalała się łzami.

Zdjęcie Emma Raducanu / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Sarah Stier/SS / SS / AFP