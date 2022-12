Emma Raducanu: Mówi się o mnie wiele rzeczy, które nie są prawdą

Od czasu triumfu w Nowym Jorku oczekiwania wobec Raducanu znacznie wzrosły. Młoda Brytyjka nie poradziła sobie z nimi , w poprzednim sezonie, pierwszym pełnym rozegranym pod auspicjami WTA, spadła z 10. pozycji na 74. w rankingu. Ten rok był dla niej również trudny, bo zmieniała szkoleniowców i miała problemy z kontuzjami, przez co zakończyła występy już w październiku.

"Mówi się o mnie tak wiele rzeczy, które nie są prawdą, ale staram się, aby to na mnie nie wpłynęło. Mijający rok to było przyzwyczajanie się do innej rzeczywistości - rozgłosu i słuchania takich rzeczy o sobie, o których nawet nie wiedziałam. Na tour jest zwrócona bardzo duża uwaga" - dodała 20-latka.